PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Montpellier et plus de 2,5 buts (1.94)

Marseille est resté sur une très belle victoire à Reims (2-1). La première défaite de l’ère Will Still, ce qui n’est pas rien. En jouant dès aujourd’hui, les Olympiens ont l’occasion de mettre la pression sur les Lensois, deux longueurs derrière mais également sur le PSG qui a, pour le moment, sept points d’avance. Attention tout de même à ces Montpelliérains qui vont bien avec cinq victoires et un nul lors des six dernières journées. Mis à part Lens (1-1), ils n’ont pas joué de grosses écuries. C’est pour cela que je miserais sur la victoire de Marseille mais je pense que l’on verra du spectacle au Vélodrome avec au moins trois buts (1.94).

Les autres options :

Francfort bat Bochum et plus de 2,5 buts (2.05)

Le Royal Antwerp gagne à Waregem et plus de 1,5 but (1.94)

Cote totale des trois paris du jour : 7.72