PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1 avril - Primera Liga - Portugal

Traditionnellement, les trois premiers du championnat portugais sont Porto, Benfica et le Sporting mais Braga finit souvent 4e derrière ce trio. C'est encore le cas cette année mais, comme d'habitude, les "Rouge et Blanc" sont loin au classement (douze longueurs). C'est notamment à cause de leur bilan à domicile: seulement 50 % de victoires (7v, 4n, 3d). En revanche, Benfica (3e) voyage très bien: dix victoires en treize déplacements et une seule défaite, à Porto! Par ailleurs, les Lisboètes réussissent très bien à Braga puisqu'ils ont remporté 80 % de leurs dix derniers matches dans le nord du Portugal. Enfin, à l'aller au stade de la Luz, l'addition a été très salée cette saison: victoire 6-1 de Benfica. Pour toutes ces raisons, je vous propose de faire confiance aux visiteurs pour essayer de doubler votre mise de départ.

