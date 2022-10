PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 octobre – Série A – Italie

Notre pronostic : l’AS Rome gagne à Vérone (1.80)

Le début de saison de la Roma est plutôt intéressant. La Louve compte sept victoire, un nul et trois défaites et se trouve dans le top 5 avant cette 12e journée. Elle s’est inclinée contre Naples, leader, l’Atalanta, 4e et sur la pelouse de l’Udinese, 6e. Pas des revers honteux si l’on excepte le score du dernier duel cité (4-0). Je pense que les Romains peuvent l’emporter sur le terrain de l’Hellas Vérone qui reste sur six revers de rang et n’a pris que cinq points depuis le début du championnat. Je me dis donc que l’AS Rome devrait pouvoir gagner à l’extérieur pour une cote de 1.80 !

Les autres options :

Monza ne perd pas contre Bologne et moins de 2,5 buts (2.25)

Le Vitoria Guimares bat Famalicao (2.00)

Sivasspor bat l’Antalyaspor (2.20)

Le FCSB l’emporte sur la pelouse de l’Universitatea Cluj (1.88)

Cote totale des cinq paris du jour : 33.50