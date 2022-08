PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Antwerp s'impose à Lilleström (2.05)

Vice-champion de Belgique cette année, le RAFC a fort bien débuté sa saison grâce notamment à une excellente assise défensive: cinq victoires et un nul en six matches, onze buts marqués et un seul encaissé, en amical lors du succès 2-1 contre le Dynamo Kiev ! En championnat, Antwerp a remporté ses deux premières rencontres: 2-0 à Malines et 1-0 contre Zulte-Waregem. Lors du tour précédent en Ligue Europa Conférence, les Belges ont éliminé les Kosovars de Drita (2-0 et 0-0). Enfin, en amical, ils ont tout gagné (3 sur 3). De son côté, Lilleström (2e en Norvège) a été longtemps leader. Après huit succès et deux nuls en dix journées, les Scandinaves semblent marquer le pas puisqu'ils viennent d'enchaîner trois victoires, un nul et deux défaites, dont la première à domicile face à Viking Stavanger (1-0). Les tombeurs des Finlandais de Seinajoen vont cette fois affronter un club nettement supérieur sur le papier. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur le succès d'Antwerp en Norvège pour tenter de doubler votre mise, grâce notamment à Michael Frey, auteur de 24 buts la saison dernière en Jupiler League.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Le Rapid de Vienne gagne à Bakou (2.05)

Cluj gagne à Soligorsk (1.86)

Mostar bat Tobol (2.00)

Mol Vidi bat Petrocub par au moins deux buts d'écart (1.96)

Hajduk Split ne perd pas contre Guimaraes et moins de 2,5 buts (2.15)

Cote totale pour les six paris du jour: 65.88

Pariez sur Lilleström - Antwerp ici