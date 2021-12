PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG ne perd pas à Lens et les deux équipes marquent (1.80)

Paris, après son nul 0-0 face à Nice mercredi soir au Parc des Princes, doit impérativement réagir pour se pas enchaîner deux contre-performances de suite. Le PSG étant déjà qualifié pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions, le match face à Bruges mardi ne devrait pas trop occuper les esprits parisiens ce soir à Lens, même s’il faudra quand même le remporter. Comme les « Sang et Or » traversent une période délicate (une seule victoire lors des cinq dernières journées de championnat), je pense que le leader de Ligue 1 s’imposera à Bollaert. Cependant, afin d’assurer le coup, je vous propose de vous couvrir avec le N2 et des buts de chaque côté. En effet, si le Paris-SG présente un bon bilan à l’extérieur (6 victoires, 1 nul et 1 défaite), il a encaissé au moins un but à six reprises en huit déplacements. Seul Reims (0-2) et Marseille (0-0) n’ont pas réussi à tromper Navas ou Donnarumma.

Fiabilité : 60 %

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.56)

Pari de folie : le PSG gagne 2-1/3-1/4-1 (3.95)

Buteur : Mbappé marque (2.00)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (2.85)

Marseille ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (1.92)

Lille bat Troyes et David marque (2.25)

Séville bat Villarreal (1.95)

M’Gladbach bat Fribourg (1.82)

Augsburg bat Bochum (2.35)

Le Bayern ne perd pas à Dortmund, les deux équipes marquent et Lewandowski buteur (2.20)

Cote totale pour les sept paris du jour: 142.68

