PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 juillet - Wimbledon

Notre pronostic : Alizé Cornet bat Nao Hibino et plus de 18,5 jeux dans le match (1.80)

Alizé Cornet endosse le costume de favorite pour cette rencontre. Au cours d'une année très compliquée, la Française a retrouvé le sourire sur gazon, en atteingant notamment les demi-finales du tournoi de Nottingham. Sa défaite contre la locale Jodie Burrage lui a quand même mis un coup sur la tête et Cornet n'est pas parvenue à réitérer ses performances à Berlin et Bad Homburg. Mais elle affronte aujourd'hui une adversaire largement à sa portée. En effet, Nao Hibino bénéficie du statut de lucky loser, alors qu'elle s'était inclinée en qualification contre l'Australienne Storm Sanders. En grande difficulté sur gazon, la Japonaise présente en plus un bilan d'une seule victoire pour onze défaites face aux joueuses du top 100. Si Cornet ne devrait pas plier ce duel dans la plus grande facilité, sa victoire semble tout de même logique.

