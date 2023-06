PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 juin – Coupe du Portugal Finale

Notre pronostic : Porto bat Braga (2.00)

Très belle finale à suivre ce soir entre le 3e et le 2e du championnat portugais. Braga n’a perdu qu’une seule de ses dix-neuf dernières rencontres et va donc affronter le FC Porto avec une pleine confiance. Cependant les Portuans font encore mieux avec onze victoires consécutives et quinze matches sans revers. En regardant les deux confrontations en Liga Primaveira, Porto a l’avantage avec une victoire 4-1 au Stade du Dragon avant un score nul et vierge à Braga. Je pense que l’expérience et le talent sont plutôt du côté des hommes de Sergio Conceiçao et c’est pour cela que je leur ferais confiance pour s’imposer dans le temps réglementaire. Un pari pour doubler la mise !

