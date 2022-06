PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : l’Allemagne ne perd pas en Italie et les deux équipes marquent (2.10)

C’est le plus beau match du jour en Ligue des Nations. L’Italie reste sur une défaite contre l’Argentine (3-0) lors du match amical opposant le vainqueur de l’Euro au gagnant de la Copa America. Les Italiens, qui ne sont pas parvenus à se qualifier pour la Coupe du Monde, sont une nouvelle fois dans une très mauvaise passe et en pleine reconstruction. La Squadra Azzurra n’a remporté qu’une seule rencontre sur les cinq dernières qu’elle a disputées. L’Allemagne a donc un coup à faire à Bologne d’autant que cette sélection reste sur neuf matches sans défaite dont une série de huit succès consécutifs. La Mannschaft sort elle de sa phase de reconstruction après ses échecs cuisants à la Coupe du Monde et à l’Euro. Elle arrive donc avec le plein de confiance et c’est pour cela que je ne la vois pas perdre. Je pense aussi que les deux équipes vont marquer pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Italie – Allemagne ici !

Les autres options :

L’Angleterre gagne en Hongrie et Kane marque (2.15)

L’Irlande gagne en Arménie (1.88)

Cote totale des trois paris du jour : 8.49