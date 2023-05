PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 mai – Serie A

Notre pronostic : Naples ne perd pas sur la pelouse de l’Udinese et les deux équipes marquent (2.00)

C’est une nouvelle balle de match pour le Napoli. Les joueurs de Luciano Spalletti n’ont besoin que d’un point pour remporter officiellement la Serie A, après 33 ans d’attente. S’ils se sont manqués à domicile, face à la Salernitana, la semaine dernière, ils peuvent s’appuyer sur leurs performances à l’extérieur pour aborder ce déplacement à Udine. En effet, les Napolitains restent sur une série de 8 victoires consécutives hors de leurs bases. Un bilan exceptionnel qui pousse à l’optimisme. En face, l’Udinese est également invaincu à domicile depuis plus de trois mois mais a souvent tendance à partager les points à la Dacia Arena. L’actuelle 13e du Calcio a déjà assuré son maintien et n’a plus rien à jouer. Prolifique sur sa pelouse, il lui sera difficile de s’imposer contre un adversaire en mission.

Pariez sur Udinese – Naples ici !

Les autres options :

Le FC Séville bat l’Espanyol Barcelone (1.82)

Le Rayo Vallecano bat le Real Valladolid (1.82)

Brighton ne perd pas face à Manchester United et les deux équipes marquent (1.84)

Cote totale des quatre paris du jour : 12.19