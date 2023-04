PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 mars - Coupe d'Italie

Notre pronostic : la Juventus bat l'Inter (2.25) !

La Juventus a bien relevé la tête ! Les Turinois ont remporté onze de leurs treize derniers matches et sont actuellement sur une série de quatre succès d'affilée. A l'inverse; l'Inter est dans le dur depuis la fin du mois de février : quatre défaites, un nul et seulement une victoire contre Lecce. Cette demi-finale aller de Coupe d'Italie intervient trois jours avant un déplacement à la Salernitana et huit jours avant le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Benfica. Dernier argument pour vous convaincre : la Juventus a remporté les deux dernières confrontations entre les deux clubs, notamment celle du 19 mars à Milan (1-0) ! Je mise donc sur un succès bianconero (2.25) ! Fiabilité : 77%

Autre option :

Leeds bat Nottingham Forest (1.78)

Total des deux paris du jour : 4.00