PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 octobre - Ligue des Champions

C'est la plus belle affiche de la soirée en Ligue des Champions ! L'Inter et le FC Barcelone, qui comptent trois points après deux journées, s'affrontent dans le groupe de la mort. Les deux formations ont cédé contre le Bayern et devraient se disputer la deuxième place de la poule synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Les Milanais, qui ont mis du temps à se défaire de Plzen le 13 septembre dernier, viennent d'enchaîner deux défaites en Serie A contre l'Udinese et la Roma. Le Barca, de son côté, a remporté six de ses sept matches officiels depuis le début de saison. Compte tenu de l'état de forme des deux clubs, parier sur une victoire des Catalans en Italie n'a rien d'incongru et peut quasiment vous permettre de doubler votre mise (1.82) ! Fiabilité : 55%

