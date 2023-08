PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 août – Ligue 2

Notre pronostic : Saint-Etienne bat Grenoble et au moins deux buts (1.80)

Les Stéphanois ont de grandes ambitions pour cette deuxième saison consécutive en Ligue 2. L’année dernière, ils avaient très mal débuté le championnat et avaient perdu énormément de points avant de faire une seconde partie de saison quasi-parfaite ! Il faudra s’appuyer sur cela pour retrouver la Ligue 1 et essayer de faire sans Jean-Philippe Krasso parti à l’Etoile Rouge de Belgrade, lui qui pesait 17 buts et 12 passes décisives en 2022-2023. Grenoble a fini 10e du dernier exercice en lâchant complétement en fin de saison, ne prenant que quatre points sur les vingt-quatre derniers possibles. Ces deux clubs ont la particularité de s’être affrontés en match de pré-saison pour une victoire du GF38. Cependant, je ne pense que les Verts vont passer à côté de cette première journée. Je les vois s’imposer avec au moins deux buts dans la rencontre pour une cote de 1.80 !

