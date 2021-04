PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 avril Ligue 2 - France

Notre pronostic : Auxerre gagne face au Havre (2.25)

Alors qu’ils étaient bien engagés pour participer aux playoffs en fin de saison pour monter en Ligue 1, les Auxerrois ont craqué avec quatre matches sans victoire. Pointés à la 6e place, il leur faut absolument gagner pour revenir à quatre points du 5e, le Paris FC. Les Havrais, eux, pourraient retrouver la première moitié de tableau s’ils venaient à l’emporter mais cela sera compliqué. Avec trois défaites et une victoire sur ses quatre dernières rencontres, le club du Havre n’est pas en grande forme. L’AJA doit donc en profiter pour glaner les trois points, qui plus est avec un Mickaël Le Bihan en grande forme depuis le début de saison et déjà auteur de seize buts et cinq passes décisives. C’est pourquoi je vous conseille la victoire d’Auxerre pour plus que doubler la mise (2.25) !

Pariez sur Auxerre – Le Havre ici !

Les autres options :

Everton s’impose face à Crystal Palace (1.80)

Barcelone gagne face à Valladolid par au moins 2 buts d’écart sans encaisser de but (1.96)

Cote totale des trois paris du jour : 7.94