PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 février – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas contre Nice et les deux équipes marquent (2.15)

Les Marseillais sont plus que jamais en course pour le titre. Alors oui, l’écart est grand avec le PSG (5 points) mais les Olympiens sont dans une grande forme avec sept victoires et un nul lors des huit dernières journées. C’est simple aucune équipe ne fait mieux sur cette période et il faudra essayer de préserver cette invincibilité face à des Niçois qui vont bien avec trois succès et un score de parité. Les Aiglons viennent de l’emporter à Lens pour infliger aux Sang-et-Or leur première défaite à Bollaert. C’est pour cela que je m’attends à une rencontre compliquée pour les Marseillais et je miserais sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise.

Les autres options :

Monaco gagne à Clermont (1.84)

Lorient bat Angers (1.86)

Manchester City gagne sur la pelouse de Tottenham et au moins deux buts (1.86)

Naples gagne à La Spezia par au moins deux buts d’écart (1.80)

La Fiorentina bat Bologne (1.80)

L’Inter bat le Milan AC (1.96)

Cote totale des sept paris du jour : 86.91