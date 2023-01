PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City gagne sur la pelouse de Chelsea et au moins deux buts dans la rencontre (1.84)

Choc à suivre en conclusion de la 19e journée de Premier League. Chelsea accueille Manchester City à 21h. Les Blues ont gros à jouer cette saison alors qu’ils ne sont que 10e du championnat. Après une victoire contre Bournemouth pour la reprise, ils n’ont pas été capables d’enchaîner en ne prenant qu’un point à Nottingham alors 19e au classement. L’équipe coachée par Graham Potter est donc sans certitudes et c’est à Manchester City d’en profiter. Les Citizen ont pris un tout petit point face à Everton, 16e. Ils ont donc huit points de retard sur Arsenal et Pep Guardiola le sait. Il faut gagner ce soir pour continuer à croire au titre. Je pense que les Skyblues vont le faire et je vois même au moins deux buts dans la rencontre. Chelsea a trop de mal en ce moment et une défaite serait logique.

