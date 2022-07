PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 5 juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Djokovic bat Sinner et au moins 35 jeux (2.15)

C'est une rencontre qui pourrait être bien plus compliquée pour Novak Djokovic que les cotes ne laissent penser. Le Serbe reste le grand favori à la victoire finale mais a déjà eu des trous d'air dans ce tournoi malgré une belle maîtrise de ses matches. Pas vraiment inquiété par Soon-woo Kwon au premier tour, il lui aura tout de même fallu quatre manches pour écarter le Sud-Coréen. Après deux succès probants face à Kokkinakis et Kecmanovic, le triple tenant du titre a de nouveau concédé un set à Tim Van Rijthoven, là aussi en s'imposant sans réellement trembler. Ces errements pourraient donner des idées à Jannik Sinner. L'Italien a réalisé de belles choses dans ce tournoi, éliminant notamment Wawrinka, Isner et Alcaraz. Très constant cette année, il confirme qu'il fait partie des meilleurs joueurs du circuit actuellement. Il devrait ainsi proposer une toute autre adversité à son rival du jour même si cela risque de ne pas suffire. C'est pourquoi je miserais sur un succès de Djokovic et au moins 35 jeux dans le match (2.15).

