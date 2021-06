PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 juin ATP Roland-Garros

Notre pronostic : Musetti gagne le premier set et remporte le match contre Cecchinato (2.00)

L’Italie a une très belle génération de joueurs. En voilà deux qui s’affrontent pour tenter d’accéder aux huitièmes de finale. Marco Cecchinato connaît bien la Porte d’Auteuil. Il a déjà atteint les demi-finales ici en 2018 après un parcours exceptionnel. Cette année, lors de ses deux premiers tours, il a éliminé Uchiyama puis De Minaur. De belles performances pour le 83e mondial. Face à lui, on retrouve un des grands espoirs du tennis non seulement italien mais aussi mondial. Lorenzo Musetti ne cesse d’impressionner et a passé un cap cette saison avec de très bons résultats. Avec son merveilleux revers à une main, il possède une belle palette de coups. Je pense qu’il va s’imposer aujourd’hui face à son compatriote. Je vous propose de jouer le fait que Musetti gagne le premier set puis le match pour doubler la mise !

