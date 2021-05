PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 mai Ligue des Champions - 1/2 finale

Notre pronostic : Chelsea bat le Real Madrid (2.20)

Très bons à l’aller, les Blues méritaient bien mieux que ce match nul (1-1). N’empêche qu’ils partent tout de même avec l’avantage du but inscrit à l’extérieur et que cela va compter dans la qualification pour la finale. La semaine dernière, les joueurs de Thomas Tuchel avaient dominé les débats durant l’intégralité de la rencontre. On connaît la solidité défensive de cette équipe depuis l’arrivée du coach allemand. Chelsea n’encaisse que très peu de buts sans en mettre énormément non plus et aime évoluer en contre. Ce sera le cas ce soir face à une équipe madrilène qui devra forcément attaquer pour se qualifier. La défense des Blues sera repliée et il y aura des espaces dans le dos du Real. Je pense que le club anglais va en profiter. Il va tenir derrière pour exploser devant. Je le vois l’emporter à domicile et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions (2.20).

