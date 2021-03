PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 mars Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Mayence s’impose sur la pelouse de Schalke 04 (2.10)

Mayence, avant-dernier de Bundesliga, joue une partie de son avenir ce soir à Gelsenkirchen chez le dernier de la classe, Schalke 04. Le FSV peut encore espérer se maintenir contrairement aux « Königsblauen » qui comptent déjà neuf longueurs de retard sur le premier non relégable, n’ont gagné qu’une rencontre cette saison et ont chuté neuf fois sur douze sur leur pelouse. En cas de succès ce soir, Mayence repasserait devant Bielefeld et le Hertha, au moins provisoirement. La mission n’a rien d’impossible surtout que le FSV a pris plus de points en déplacement qu’à domicile et reste sur une excellente performance à Mönchengladbach (2-1) après des nuls à Dortmund et à Leverkusen en 2021.

Fiabilité : 55 %