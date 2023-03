PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas contre Marseille et les deux équipes marquent (2.25)

Très gros match à suivre ce soir en conclusion de cette 26e journée de Ligue 1. Sorti en Coupe de France par Annecy, Marseille vient de prendre un deuxième très gros coup sur la tête après la défaite 3-0 au Vélodrome face au PSG la semaine dernière. Les Olympiens ne peuvent qu’espérer finir 2e pour ne pas avoir une saison complètement gâchée. Sauf que Rennes avance bien en ce moment avec deux victoires consécutives et surtout, performent très bien au Roahzon Park avec onze victoires et deux défaites en Ligue 1. Il s’agit de la meilleure équipe à domicile avec le RC Lens. C’est pourquoi je pencherais pour le 1N mais je pense que l’on devrait voir des buts.

Les autres options :

Monaco gagne à Troyes et au plus de 2,5 buts (1.96)

Reims bat Ajaccio et plus de 1,5 but (1.86)

Toulouse bat Clermont (1.78)

Liverpool ne perd pas contre Manchester United et les deux équipes marquent (2.00)

La Juventus ne perd pas sur la pelouse de l’AS Rome et moins de 2,5 buts (1.96)

Cote totale des six paris du jour : 57.20