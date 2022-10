PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 octobre – Ligue des Champions

Notre pronostic : le PSG ne perd pas sur la pelouse de Benfica et les deux équipes marquent (1.82)

C’est un match qui oppose deux équipes en très grande forme en ce début de saison. Si le Paris-Saint-Germain est moins impressionnant depuis un mois, il a tout de même remporté toutes ses rencontres dans cette période. Il n’empêche que le champion de France se montre poussif. Mais il compte de telles individualités qu’il finit toujours par obtenir la victoire. En effet, Mbappé, Neymar et Messi cumulent à eux trois pas moins de 29 buts, toutes compétitions confondues, depuis le début de l’exercice. Ce déplacement à Lisbonne reste toutefois difficile à pronostiquer. Car Benfica est quasiment injouable. Le club portugais vient notamment de concéder son premier match nul après avoir remporté ses treize premiers matches. Il peut surtout s’appuyer sur un excellent quatuor offensif, composé de David Neres, Joao Mario, Rafa Silva et Gonçalo Ramos. A domicile, les joueurs de Roger Schmidt ont donc tous les arguments pour embêter un adversaire qui leur est supérieur. Je vois ainsi Paris ne pas perdre et les deux équipes marquer.

Les autres options :

Leipzig ne perd pas face au Celtic Glasgow et les deux équipes marquent (1.92)

Dortmund ne perd pas sur la pelouse du FC Séville et les deux équipes marquent (2.10)

Salzbourg bat le Dinamo Zagreb et plus de 1,5 but dans le match (1.88)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.80