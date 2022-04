PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 avril – ¼ de finale de la Ligue des champions

Notre pronostic: le Bayern gagne à Villarreal et Robert Lewandowski marque (1.98)

Invaincu en Ligue des champions cette saison, le Bayern part logiquement favori au Madrigal en ¼ de finale aller (1.60). En phase de poule, les Munichois ont tout gagné (22 buts marqués et 3 encaissés) et a été redoutables à l’extérieur: 3-0 à Barcelone, 4-0 sur la pelouse de Benfica et 2-1 à Kiev. S’ils ont été accrochés à Salzbourg (1-1) en 1/8 de finale aller, ils ont remis les pendules à l’heure en s’imposant 7-1 au retour. L’ogre bavarois voudra plier l’affaire dès ce soir en Espagne et ne pas subir l’objet des critiques en Allemagne comme au tour précédent. Avec un Robert Lewandowski toujours aussi clinique, le Bayern a de très bonnes chances de faire la différence dès l’aller. De son côté, Villarreal n’a remporté qu’une rencontre sur quatre devant son public en Ligue des champions, contre les Young Boys de Berne (2-0) mais concédé le nul face à l’Atalanta et la Juventus (en 1/8) et enfin chuté contre Manchester United. Pour doubler votre mise, je vous conseille de parier sur un succès allemand avec au moins un but de la machine à marquer polonaise.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Vicenza bat Crotone (2.05)

Nottingham Forest bat Coventry (2.00)

Augsburg ne perd pas contre Mayence et les deux équipes marquent (2.50)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 20.30

