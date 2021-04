PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 avril Ligue des Champions – Quart de finale

Notre pronostic: le Real Madrid ne perd pas contre Liverpool, les deux équipes marquent (2.10).

Grand retour de la Coupe d’Europe ce mardi avec ce choc en quart de finale aller entre le Real Madrid et Liverpool. Cela va un peu mieux pour les Reds qui viennent de se relancer en championnat en s’imposant à Londres contre Arsenal (3-0). Juste avant, ils ont aussi réussi à battre Wolverhampton (1-0) grâce à un but de Diogo Jota. Mais attention, les vieux démons pourraient très vite faire de nouveau leur apparition. Notamment en défense où la charnière centrale composée de Kabak et Philips semble encore fragile. Tous les feux sont au vert du côté des Madrilènes puisqu’ils n’ont perdu aucun de leurs 11 derniers matches toutes compétitions confondues. Au tour précédent, ils n’ont d’ailleurs pas vraiment tremblé face à l’Atalanta (4-1) avec une nouvelle fois un excellent Karim Benzema. Malgré l'absence de Sergio Ramos je vois le Real Madrid ne pas perdre contre Liverpool et les deux équipes marquer!

