PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 février – Serie A – Italie

Notre pronostic : la Lazio gagne sur la pelouse du Hellas Vérone (2.00)

Dans un championnat italien qui nous offre une lutte acharnée pour les places qualificatives en Ligue des Champions, la Lazio ne doit pas laisser passer une telle occasion. Les joueurs de Maurizio Sarri ont vu leur voisin et rival, l’AS Rome, leur subtiliser provisoirement la 3e place samedi. Les voilà donc dans l’obligation de s’imposer ce soir en déplacement. Et si les Biancocelesti se montrent assez irréguliers à l’extérieur, leur bilan en championnat est tout de même très bon, avec cinq victoires, deux nuls et deux défaites. En face, le Hellas Vérone est en grande difficulté, même s’il y a du mieux en 2023. L’actuel 18e et relégable a gagné ses deux derniers matches à domicile, mais face à des écuries plus abordables. Difficile donc de l’imaginer tenir le coup contre un tel adversaire. La Lazio devrait s’imposer.

