PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Strasbourg bat Angers (1.80)

Les deux plus mauvais élèves en Ligue 1 se retrouvent en Coupe de France pour les 32e de finale. La priorité est ailleurs pour ces deux équipes qui vont surtout penser à se maintenir en championnat. Je miserais sur l’équipe qui a le plus à perdre avec une élimination. Pour moi, c’est Strasbourg. Le Racing est dans son stade et la Meinau ne fera pas de cadeau en cas d’élimination. C’est pour cela que je ferais confiance aux Strasbourgeois pour ne pas prendre cette rencontre à la légère. Le SCO, comme son adversaire, a repris la compétition avec deux revers à Ajaccio et contre Lorient. Le manque de confiance est trop important, à mon sens, pour espérer tenir à Strasbourg. Un pari coté à 1.80 !

Les autres options :

Le Paris FC bat Valenciennes (1.90)

Montpellier gagne à Pau (1.88)

Valence bat Cadix et au moins deux buts (1.84)

Manchester United bat Everton et moins de 3,5 buts (2.05)

Cote totale des cinq paris du jour : 24.25