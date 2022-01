PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: la Juventus ne perd pas contre Naples et les deux équipes marquent (2.10)

Dynamique opposée depuis la fin de l'année 2021 entre la Juventus (5e) et le Napoli (3e) ! Les Bianconeri restent sur quatre victoires et un nul tandis que les Azzurri viennent de perdre trois matches en quatre journées de Série A. Il me paraît donc logique que les Turinois soient favoris devant leur public surtout qu'ils comptent 90 % de victoires à domicile contre leurs adversaires du jour (9 succès et 1 revers). Cependant, notez que les trois récentes défaites de Naples ont eu lieu au stade San Paolo. A l'extérieur, les partenaires de Lorenzo Insigne n'ont chuté qu'une seule fois, à Giuseppe Meazza face au leader intériste (3-2) et ne sont restés muets qu'au stade Olympique face à la Roma (0-0). Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour essayer de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

La Sampdoria bat Cagliari (1.84)

L'Atalanta bat le Torino et Luis Muriel marque (2.35)

L'Inter s'impose à Bologne avec un but de Lautaro Martinez (2.40)

La Fiorentina bat l'Udinese et Dusan Vlahovic marque... s'il joue (2.00)

Pas de match nul entre le Milan AC et l'AS Roma avec des buts de chaque côté (2.20)

Cote totale pour les six paris du jour: 55.94

Pariez sur Juventus - Naples ici