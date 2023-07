PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 juillet - Wimbledon WTA

Notre pronostic : Caroline Garcia bat Leylah Fernandez et plus de 18,5 jeux dans le match (1.80)

Caroline Garcia s'est montrée rassurante sur son état de santé. Alors qu'elle avait été contrainte à l'abandon contre Kasatkina à Eastbourne, la Française souffrait de l'épaule et ne prenait alors aucun risque éviter de manquer le troisième Grand Chelem de l'année. Et c'est une Garcia offensive que nous avons pu voir à l'œuvre contre Volynets au tour précédent. Si son service est impacté par cette gène, elle s'est tout de même imposée solidement en deux sets. Et même menée0-3 dans la deuxième manche, elle n'a plus laissé aucune chance à l'Américaine pour gagner finalement 6-3. De quoi aborder ce duel contre Leylah Fernandez avec le plein de confiance, joueuse qu'elle a battue deux fois cette année, non sans difficulté. La Canadienne a eu du mal à disposer de Kateryna Baindl il y a trois jours. Alors qu'elle vit une année très difficile, elle ne parvient pas à développer son jeu sur gazon. Mais elle a déjà tenu tête à sa rivale du jour, sans parvenir à s'imposer. Un scénario similaire est tout à fait probable aujourd'hui.

