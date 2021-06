PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 juin Match amical

Notre pronostic: la Belgique bat la Croatie (1.90).

Suite de la campagne des matches amicaux ce dimanche avec cette affiche entre la Belgique et la Croatie. La dynamique semble être clairement en faveur des Belges qui n’ont perdu aucun de leurs 7 dernières rencontres. Jeudi dernier, ils ont réussi à obtenir un match nul contre la Grèce (1-1) avec un but de Thorgan Hazard. Dans le secteur offensif cette équipe semble toujours aussi dangereuse avec Doku, Ferreira Carrasco ou encore Lukaku. L’attaquant de l’Inter Milan a quand même réussi à inscrire 24 buts en club cette saison. Lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde il a aussi été décisif à 2 reprises. Contexte un peu plus compliqué pour les Croates qui semblent encore trop irréguliers. Ils restent d’ailleurs sur une triste prestation contre l’Arménie (1-1) malgré une réalisation d’Ivan Perisic. La défense composée de Vrsaljko, Vida, Caleta-Car et Barisic reste fragile. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de la Belgique contre la Croatie!

