PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 mai Ligue Europa – 1/2 finale

Notre pronostic : Arsenal ne perd pas face à Villarreal et les deux équipes marquent (1.92)

C’est une place en finale qui se joue ce soir à l’Emirates Stadium. Les Gunners ont réussi à marquer ce fameux but à l’extérieur à l’aller malgré la défaite (2-1). Cela pourrait compter. D’ailleurs les joueurs de Mikel Arteta se sont bien repris en championnat le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse de Newcastle (0-2). Il faudra donc marquer au moins un but pour se qualifier ce soir. Les Espagnols, eux, devront tenir et pourquoi pas inscrire un but en contre. Emery, spécialiste de cette compétition qu’il a déjà remportée trois fois avec le FC Séville, saura comment y faire face à son ancien club. Dimanche, son équipe s’est imposée face à Getafe (1-0) et a repris la 6e place qualificative pour l’Europe. Cependant je ne vois pas Arsenal perdre avec des buts de chaque côté. Un pari intéressant qui pourrait vous permettre de presque doubler la mise (1.92)

