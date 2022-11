PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas contre Lyon et les deux équipes marquent (2.00)

La période est extrêmement mauvaise pour l’Olympique de Marseille qui n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, qui a terminé 4e de son groupe en Ligue des Champions après sa défaite mardi soir contre Tottenham. Il faut tout de suite relever la tête alors que le calendrier est très compliqué avant la Coupe du Monde. Les Olympiens, avant de se déplacer à Monaco, reçoivent donc Lyon. L’OM ne peut pas se permettre de perdre des points mais attention car l’OL voudra faire un gros coup après deux succès d’affilée sous la houlette de Laurent Blanc à Montpellier (2-1) et contre le LOSC (1-0). Cependant les Lyonnais n’ont pas été bons lors de ces rencontres et c’est pour cela que je pencherais tout de même vers Marseille. Je me couvrirais avec le 1N et les deux équipes qui marquent pour doubler la mise !

Pariez sur Marseille – Lyon ici !

Les autres options :

Rennes ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (2.20)

Nice bat Brest (1.80)

Arsenal ne perd pas sur la pelouse de Chelsea et moins de 3,5 buts (1.92)

Liverpool ne perd pas sur le terrain de Tottenham et moins de 3,5 buts (1.90)

Le Betis Séville bat le FC Séville (2.05)

La Real Sociedad bat Valence (1.96)

L’AS Rome bat la Lazio (2.00)

L’Inter ne perd pas sur la pelouse de la Juventus et les deux équipes marquent (2.20)

Cote totale des neuf paris du jour : 510.79