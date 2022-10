PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 octobre – Ligue Europa

Notre pronostic : Monaco ne perd pas contre Trabzonspor et les deux équipes marquent (1.94)

Après une défaite contre Ferencvaros lors de la 2e journée de Ligue Europa, l’AS Monaco se doit de réagir avec un nouveau match à domicile cette fois contre Trabzonspor. Le club turc a également perdu contre les Hongrois avant de l’emporter face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Deux équipes qui sont à trois points dans cette poule H. Si un club est défait, la suite sera très compliquée pour terminer à l’un des deux premières places. Monaco reste sur deux succès consécutifs en championnat avec un 3-0 à Reims et une victoire 4-1 contre Nantes. Les joueurs de la Principauté vont mieux et s’ils jouent à fond ils devraient s’imposer mais je préfère me couvrir avec le 1N. Je vois tout de même les Turcs marquer, eux qui ont une attaque performante. Un pari pour presque doubler la mise (1.94) !

Pariez sur Monaco – Trabzonspor ici !

Les autres options :

Fribourg bat le FC Nantes et au moins trois buts dans la rencontre (2.20)

Rennes bat le Dynamo Kiev et Kalimuendo ou Gouiri buteur (1.84)

Braga bat l’Union Saint-Gilloise (1.84)

L’AS Rome bat le Betis Séville (1.80)

Nice ne perd pas sur la pelouse du Slovacko et les deux équipes marquent (2.10)

Cote totale des six paris du jour : 55.21