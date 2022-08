PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 août – Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (1.90)

Après une fin de saison intéressant conclue par une série huit matches sans défaites, les Lensois ont continué à se montrer très intéressant en ne perdant aucune rencontre en présaison avec des nuls contre le Paris FC et West Ham et des succès face à Valenciennes, à Rodez, contre Clermont et l’Inter. De bon augure avant cette nouvelle saison de Ligue 1. Les Sang-et-Or vont devoir bien débuter contre Brest mais attention. Les Brestois ont remporté les deux dernières confrontations dont un 4-0 en Bretagne. Je pense tout de même que les Nordistes sont prévenus. Je ne les vois pas perdre aujourd’hui. Pour faire gonfler la cote, je vous propose tout de même de miser sur un but de Brest (1.90)

Les autres options :

Toulouse ne perd pas contre Nice et les deux équipes marquent (2.20)

Rennes bat Lorient par au moins deux buts d’écart (1.84)

Lille bat Auxerre et au moins deux buts (1.90)

Leipzig gagne à Stuttgart et au moins deux buts (1.94)

Cologne ne perd pas contre Schalke et les deux équipes marquent (1.80)

Leicester bat Brentford (2.00)

Cote totale des sept paris du jour : 102.06