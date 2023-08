PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 août - Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux gagne à Pau (1.98)

Bordeaux démarre sa saison avec un point de pénalité au compteur. Les Girondins ont bien failli retrouver l'élite cet été avant une fin de saison gâchée par les résultats et surtout par cette défaite sur tapis vert concédée face à Rodez lors de l'ultime journée de Ligue 2. Les voilà ainsi aujourd'hui dans l'obligation de de prendre des points immédiatement. Et si certains cadres sont partis, le recrutement bordelais est pour l'instant, très bien rodé avec notamment les arrivées de Weissbeck et Livolant. Rassurant en préparation, Bordeaux affronte un adversaire qui, à l'inverse, a vécu un mois de juillet compliqué. En effet, Pau n'a gagné aucun de ses cinq matches amicaux. Pire les Pallois n'ont trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Les Bordelais ont ainsi toutes les cartes en mains pour s'imposer ce soir et parfaitement lancer cet exercice.

