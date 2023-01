PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 janvier - Coupe de France

Notre pronostic: Lyon ne perd pas contre Metz et les deux équipes marquent (2.05)

Parier sur une victoire de Lyon dans le temps réglementaire face à Metz en 1/32e de finale de la Coupe de France me semble vraiment trop risqué pour une cote si faible (1.28). En effet, Laurent Blanc a encore beaucoup de pain sur la planche pour mettre la tête de l'OL à l'endroit. Après la trêve due à la Coupe du monde, les Lyonnais ont frappé fort en allant s'imposer 4-2 à Brest mais sont vite retombés dans leurs travers en chutant à domicile contre Clermont (0-1). Décidément, l'inconstance règne à Lyon et une entrée en lice en Coupe de France n'est jamais une partie de plaisir quand on éprouve des difficultés en championnat. Metz, 6e de Ligue 2, a les armes pour poser des problèmes à cet OL. Les Lorrains n'ont rien à perdre. Ils sont invaincus depuis plus de deux mois et restent sur deux succès en déplacement en Ligue 2: 4-1 sur la pelouse du Paris FC et 1-0 à Grenoble. Je ne suis donc pas persuadé que les "Grenats" ne soient pas capables d'accrocher Lyon et pourquoi pas d'aller jusqu'aux tirs au but. Je vous propose donc de jouer le 1N et les deux équipes marquent pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

