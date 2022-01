PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Bordeaux et Payet marque.... s'il joue (2.75)

Et si l'OM mettait fin à cette maudite série à Bordeaux ? Les Girondins n'ont en effet plus été battus à domicile par Marseille (3e) depuis... 1977 (45 ans). Tout semble réuni pour que les Olympiens s'imposent ce soir... si la rencontre a lieu. Le match se disputera à huis-clos car les dirigeants bordelais, qui souhaitaient un report, veulent éviter cette mascarade à leur public. On compte dans les rangs girondins une douzaine d'absences entre les joueurs touchés par le Covid, les trois blessés et les deux Africains partis à la CAN (Onana et Mensah). Si l'on ajoute la forme actuelle du 17e de Ligue 1 qui n'a remporté qu'une seule rencontre à domicile cette saison (3-2 contre Reims dans les arrêts de jeu), on voit mal comment l'OM pourrait s'incliner. N'oublions pas que les Phocéens restent sur trois succès de suite à l'extérieur sans encaisser de but (à Clermont, Nantes et Strasbourg). Comme Milik sera absent, tout comme Rongier et Gerson, je vous propose de jouer le N2 avec but de Payet pour une très belle cote (2.75).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Bordeaux - Marseille :

Pari sûr : Marseille ne perd pas et moins de 4,5 buts dans le match (1.34)

Pari de folie : Marseille gagne 1-0/2-0/3-0 (3.00)

Buteur : Payet marque... s'il joue (2.75)

MyMatch : Marseille gagne sans encaisser de but et Payet marque... s'il joue (5.80)

Les autres options :

Man. City gagne à Swindon par au moins 4 buts d'écart (2.25)

Le Bayern bat Mönchengladbach et doublé de Lewandowski... s'il joue (1.98)

Le Sporting s'impose sur la pelouse de Santa Clara et Pedro Goncalves marque... s'il joue (2.10)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 21.98

