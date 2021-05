PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: Lille s’impose à Lens (1.95).

Qui dit derby, dit match équilibré. Ce choc en ouverture de la 36e journée entre Lens et Lille ne devrait pas échapper à la règle. Mais la dynamique semble être clairement du côté des Lillois qui n’ont perdu aucun de leurs 5 derniers matches. Dernier succès en date, c’était face à Nice (2-0) avec des buts de Burak Yilmaz et Zeki Celik. Les hommes de Christophe Galtier doivent impérativement l’emporter s’ils veulent une nouvelle fois creuser l’écart sur le PSG en tête du classement. Les Lensois viennent eux d’ailleurs de s’incliner face au club de la Capitale (2-1). Historiquement ce groupe a toujours un peu plus de mal lorsqu’il évolue à la maison. Il n’a d’ailleurs remporté que 2 de ses 4 dernières rencontres à domicile. Je pense que la mission s’annonce une nouvelle fois très compliquée pour lui. C’est pourquoi je vois Lille s’impose à Lens ce vendredi!

Les autres options :

Boavista bat Tondela (1.78)

Bruges bat le Racing Genk (2.00)

Hanovre bat Darsmstadt (2.15)

Venezia bat Pordenone (1.72)

Dundalk bat les Sligo Rovers (1.82)

Cote totale pour les six paris du jour : 46.72

Pariez sur Lens-Lille ici.