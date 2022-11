PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 novembre – Ligue 2

Notre pronostic : Metz ne perd pas contre Saint-Etienne et les deux équipes marquent (2.20)

La 14e journée de Ligue se conclue ce soir par ce cette rencontre entre Metz et Saint-Etienne qui évoluaient à l’échelon supérieur la saison dernière. Pour l’instant cela se passe mal pour ces deux clubs, surtout pour l’ASSE qui est 19e du championnat et vient de se faire éliminer en Coupe de France par Rodez. Les Verts se sont quand même remis sur le droit chemin en championnat avec un succès à Amiens il y a deux semaines (1-0). Les Grenats, eux, sont 13e et n’ont pris qu’un seul petit point lors des trois dernières journées. Ils n’ont qu’une seule longueur d’avance sur la zone rouge et la situation se complique de plus en plus. Il faudra être capable d'obtenir un résultat face à un concurrent direct pour le maintien. Je vous propose de miser sur le 1N. A domicile, je donnerais un avantage au FC Metz mais je pense que l’AS Saint-Etienne peut marquer pour un peu plus que doubler la mise !

