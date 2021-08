PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 août - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Montpellier et les deux équipes marquent (2.10)

Invaincu en matches de préparation (quatre victoires et deux nuls 1-1 à Lisbonne face à Benfica et à Braga), le Marseille new-look de Jorge Sampaoli a encaissé systématiquement un but lors de ces six rencontres amicales mais a montré un visage très intéressant malgré l'absence de Milik qui devrait revenir mi-septembre. Payet a déjà réalisé de très belles choses (deux buts et deux passes décisives) et pourrait bien être l'élément clef de l'OM qui a les armes pour ne pas revenir bredouille de la Mosson comme cela s'est produit dans 60 % des cas lors des dix dernières voyages dans l'Hérault. De son côté, Montpellier n'a battu que Leipzig mais a chuté face à Sète, Clermont et Metz en amical. La saison dernière, les Marseillais avaient gagné 3-1 au Vélodrome et partagé les points chez leurs adversaires du soir (3-3). Comme j'hésite entre le nul et la victoires des Phocéens, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

Lille gagne à Metz (1.80)

Nice bat Reims (1.82)

Strasbourg bat Angers (2.00)

Rennes bat Lens (2.05)

St Etienne bat Lorient (2.25)

Cote totale des six paris du jours: 63.46

