PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 avril Coupe de France

Notre pronostic: Lyon s’impose sur la pelouse du Red Star 1-0/2-0/3-0 (2.00)

Depuis son exploit en 1/16 de finale de la Coupe de France face à Lens (3-2), le Red Star, 6e de National, n’a plus gagné un seul match à domicile: nul face à Sète, Orléans et Laval, puis défaite contre Saint-Brieuc. La tâche des Audoniens risque donc d’être très compliquée face à l’OL en 1/8 de finale. Les Lyonnais n’ont pas fait de détails jusqu’ici en Coupe: 5-1 contre Ajaccio et 5-2 face à Sochaux. Le sort a offert aux hommes de Rudi Garcia un adversaire d’un niveau inférieur et ils pourraient bien en profiter pour atteindre les ¼ de finale sans trop souffrir. Cette fois, je verrais bien Lyon, qui voyage très bien cette saison (une seule défaite en déplacement, à Montpellier en septembre), s’imposer mais sans encaisser de but. C’est la raison pour laquelle je vous propose un score exact multichoix 1-0/2-0/3-0 pour doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

L’Ajax ne perd pas contre la Roma et les deux équipes marquent (1.90)

Arsenal ne perd pas contre la Slavia Prague et les deux équipes marquent (2.10)

Cote totale pour les trois paris du jour : 7.98

Pariez sur Red Star - Lyon ici