PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 décembre – Serie B – Italie

Notre pronostic : Parme bat Benvento (1.84)

Parme est dans l’obligation de se relancer devant son public aujourd’hui ! L’actuel 4e de Serie B ne parvient plus à enchaîner les bons résultats et voit la concurrence se rapprocher dangereusement dans un championnat extrêmement serré. Si les Parmigiani ont perdu leur dernier match sur leur pelouse contre Modène (1-2), ils peuvent toutefois s’appuyer leurs très bonnes performances à domicile, avec cinq victoires en huit rencontres au Stadio Ennio Tardini. En face, Benevento vit une saison bien pénible et n’a gagné qu’une seule fois lors de ses onze derniers matches. Un bilan famélique qui pousse les joueurs de Fabio Cannavaro au bord de la zone de relégation. S’ils sont plus à l’aise à l’extérieur, la marche paraît toutefois trop haute cet après-midi. Parme devrait l’emporter.

Les autres options :

Le Genoa ne perd pas face au Südtirol et les deux équipes marquent (2.20)

Palerme bat Côme (2.15)

Le Racing Santander ne perd pas à Ibiza et plus de 0,5 but (1.82)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.84

