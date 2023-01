PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Lille bat Troyes et au moins trois buts (2.00)

Duel de Ligue 1 en Coupe de France et on pourrait voir du beau spectacle ce soir à Lille. Le LOSC n’ont pas su tenir leur avantage d’un but face à Reims la semaine dernière en championnat et ont concédé le nul (1-1). Avant cette rencontre les Lillois étaient allés s’imposer à Clermont (2-0). Les Dogues sont donc plutôt en confiance et je les vois s’imposer face à Troyes qui, certes réalise, une bonne saison mais doit quand même se méfier avec seulement cinq points d’avance sur la zone rouge. L’ESTAC vient de mettre trois buts à Strasbourg pour un beau succès (3-2). C’est une équipe joueuse, qui aime se porter vers l’avant et prendre des risques. Je la vois s’incliner ce soir mais je pense qu’on pourrait voir au moins trois buts pour doubler la mise !

