PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Rennes ne perd pas à Lens, Laborde ou Terrier marque... s'ils jouent (2.05)

Aucune victoire depuis le 5 novembre 2020 hormis une en Coupe de France à Poitiers (National 3) sur le score de 1-0. Lens est passé de la deuxième place à la neuvième en deux mois, à cause surtout d'un parcours catastrophique à l'extérieur (un point sur dix-huit lors de ses six derniers déplacements). Les Sang et Or seront privés de Ganago et Haïdara, partis à la CAN, et de Machado blessé. De son côté, Rennes marque le pas depuis un mois (une victoire et trois défaites en quatre journées) et devra se passer de Sulemana, Traoré, Aguerd et Gomis partis eux aussi à la CAN. Cependant, je ne vois pas les Bretons s'incliner à Bollaert. Leur dernier revers dans le Pas-de-Calais remonte d'ailleurs à dix-sept ans (2005). Je pense que cette rencontre se terminera sur un score de parité. Mais si cela doit pencher d'un coté, ce sera sûrement en faveur des Rennais qui doit vite réagir après son élimination en Coupe de France à nancy aucx tirs au but. Je vous propose donc de jouer un MyMatch: N2 avec but de Laborde (muet depuis quatre rencontres) ou Terrier, très efficace ces derniers temps (2.05).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

