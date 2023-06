PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 juin – Eredivisie – Barrages

Notre pronostic : Twente ne perd pas sur la pelouse du Sparta Rotterdam et les deux équipes marquent (1.94)

C’est une qualification en Ligue Europa Conférence qui est en jeu entre ces deux équipes et cela commence par ce match aller ce soir à 20h. Twente part avec les faveurs des bookmakers (1.83) et c’est logique tant son état de forme est excellent avec six victoires consécutives dont deux déjà en demi-finale de barrages contre Heerenveen. L’équipe coachée par Ron Jans ne devrait pas perdre sur la pelouse du Sparta Rotterdam qui a dû aller jusqu’aux tirs au but face à Utrecht il y a à peine quatre jours. Les Rotterdamois ont laissé beaucoup d’énergie en chemin et pourraient avoir beaucoup de mal à enchaîner. Comme cette première rencontre est à domicile, je pense quand même qu’ils devraient marquer mais je donnerais l’avantage à Twente avec le N2. Un pari pour presque doubler la mise (1.94).

