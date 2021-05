PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : victoire de Nantes face à Bordeaux (2.00)

C’est un match très important qui a lieu aujourd’hui à 13h ! Le FC Nantes doit absolument gagner pour sortir de la zone rouge d’ici à la fin de saison et quitter cette place de barragiste qu’il occupe actuellement. Dans une bonne série, les Nantais ont remporté leurs deux dernières rencontres à Brest et à Strasbourg. Cette fois il faudra mettre fin à la série de quatorze matches sans succès à domicile. Les Girondins, eux, l’ont emporté face à Rennes après avoir connu cinq défaites de rang. D’ailleurs les Bordelais n’ont gagné que deux fois lors de leurs quinze dernières rencontres disputées. Avec cinq points d’avance sur son adversaire du jour, Bordeaux ne voudra absolument pas perdre pour le garder à distance notable pour les deux dernières journées de championnat. Cependant je pense que les Nantais ont repris confiance et vont sortir vainqueurs de cet « Atlantico ». Un pari qui pourrait vous permettre de doubler la mise (2.00) !

