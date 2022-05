PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 mai - Ligue 1

Notre pronostic : le PSG mène à la mi-temps et gagne, Mbappe buteur (2.00)

Déjà champion de France, le Paris-Saint-Germain joue une rencontre déséquilibrée au Parc des Princes ce soir. Il est évident que depuis plusieurs semaines, les Parisiens jouent sur leurs individualités. Si Lionel Messi semble toujours hors de forme, Neymar retrouve petit à petit son niveau et surtout Kylian Mbappé continue d’empiler les buts. L’attaquant français vit peut-être son dernier mois dans la capitale. Il aura donc à cœur finir la saison le mieux possible et de récupérer le titre de meilleur buteur. En face, Troyes va logiquement souffrir. Les joueurs de Bruno Irlès sont encore concernés par la lutte pour le maintien et feront tout pour obtenir ne serait-ce qu’un point face à un tel adversaire. Je pense toutefois qu’il sera bien compliqué pour eux de tenir le coup face à l’armada offensive parisienne. Je miserais donc sur le PSG qui mène à la mi-temps puis qui gagne le match avec Mbappé buteur. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

Les autres options :

Lens ne perd pas à Reims et les deux équipes marquent (2.15)

Lyon mène à la mi-temps puis gagne à Metz (1.92)

Clermont ne perd pas face à Montpellier et les deux équipes marquent (1.96)

Le Milan AC gagne au Hellas Vérone (1.75)

Cote totale des cinq paris du jour : 28.32

