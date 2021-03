PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 mars Coupe de France

Notre pronostic: Monaco s’impose à Nice (2.05).

Suite des seizièmes de finale de la Coupe de France ce lundi avec ce derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice. Le 4e contre le 11e de Ligue 1. Mais attention les Monégasques devront profiter de cette Coupe nationale pour se relancer. Ils restent en effet sur une défaite à Strasbourg (1-0). Mais ce groupe peut se rassurer en se disant qu’il n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers à l’extérieurs toutes compétitions confondues. Au tour précédent il n’est en effet pas tombé dans le piège, à Grenoble (1-0). Situation encore très fragile du côté des Aiglons qui viennent tout juste de se relancer en battant Rennes (2-1) et Nîmes (2-1). Problème, la défense composée de Daniliuc, Todibo, Saliba et Kamara semble encore trop fragile. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Monaco à Nice!

