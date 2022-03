PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 mars – Ligue des Champions 1/8e de finale retour

Notre pronostic : Liverpool ne perd pas contre l’Inter et les deux équipes marquent (1.88)

Il y a trois semaines, les Reds s’en sont très bien sortis avec ce score de deux buts à zéro, sur la pelouse de l’Inter. Les Milanais méritaient beaucoup mieux dans cette partie avec beaucoup d’occasions gâchées et s’étaient faits punir par Liverpool à qui il ne faut pas laisser une miette. A Anfield, les hommes de Klopp auront donc une avance à défendre et pourront évoluer en contre, ce qu’ils adorent faire en s’appuyant sur la vitesse de Salah ou de Mané. Lors de leurs quinze derniers matches toutes compétitions confondues, ils ne sont pas inclinés et se sont imposés douze fois ! L’Inter s’est enfin remis à gagner et à marquer ce week-end contre la Salernitana (5-0) après une disette qui a duré quatre rencontres. A domicile je ne vois pas Liverpool perdre mais je pense que les Intéristes vont inquiéter les Reds et tout donner. Je vous propose donc le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 1.88 !

L’autre option :

Le Bayern bat Salzbourg et les deux équipes marquent (2.15)

Cote totale des deux paris du jour : 4.04