PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 août - Ligue des champions

Notre pronostic: Monaco ne perd pas à Eindhoven et les deux équipes marquent (2.30)

Avant et après le match aller face au PSV, j'avais émis des doutes sur Monaco qui ne m'avait pas du tout convaincu lors des rencontres de préparation. Mardi, je vous conseillais d'ailleurs de jouer le 1N avec des buts de chaque coté pour doubler votre mise. Aujourd'hui, je suis un peu plus rassuré pour l'ASM, qu'aucun membre de la Dream Team des Paris RMC n'imaginait s'imposer à Strasbourg. Pourtant, les Monégasques l'ont fait (2-1). Par ailleurs, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, s'il est titulaire, ne pourront être que meilleurs que mardi dernier. Sofiane Diop pourrait enchaîner une deuxième titularisation consécutive ce qui est une bonne nouvelle pour son club. Enfin, la défense centrale Maripan/Disasi a été hyper solide en Alsace, tout comme le gardien Nübel. Rassurant avant ce déplacement aux Pays-Bas, où le PSV s'est facilement imposé face au promu Emmen (4-1) ce week-end. Et n'oubliez pas que les "Rouge et Blanc" avaient pris les trois points au Philips Stadion la saison dernière en phase de poule de la Ligue Europa. Pour toutes ces raisons et comme à l'aller, je vous propose de parier sur Monaco qui ne perd et les deux équipes marquent (2.30)

