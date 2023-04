PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 avril - Ligue 1

Notre pronostic : Marseille gagne à Lorient et moins de 4,5 buts dans le match (1.92)

L’Olympique de Marseille semble imbattable à l’extérieur. En effet, les Phocéens ont remporté leurs neuf derniers matches en déplacement, toutes compétitions confondues. Un bilan exceptionnel qui leur permet de pouvoir encore rêver du titre. Igor Tudor peut compter sur un effectif complet et notamment une attaque portée par un excellent Alexis Sanchez. A l’inverse, Lorient ne parvient plus à enchaîner les bons résultats. Après une magnifique première partie de saison, les Merlus connaissent beaucoup plus de difficultés en 2023, alors qu’ils n’ont gagné que deux de leurs neuf dernières rencontres dans l’élite. Marseille part favori et devrait assumer son statut au Moustoir.

