PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 février – Coupe de France 1/8 de finale

Notre pronostic : Lens ne perd pas à Lorient et moins de 2,5 buts dans le match (2.10)

Battu une seule fois à l’extérieur en onze déplacements de Ligue 1, il est normal que Lens parte favori ce soir au Moustoir pour ce dernier 1/8 de finale de la Coupe de France. Les "Sang et Or" ont un bon souvenir de leur dernière confrontation face à Lorient en championnat puisqu’ils s’étaient imposés 5-2 à Bollaert. Malgré tout, le Racing gagne peu hors de ses bases et il est devenu un spécialiste des matches nuls (sept sur en onze rencontres à l’extérieur). Il me paraît donc logique de se couvrir avec le N2 car les Merlus, après un très long passage à vide, semble aller un peu mieux comme en témoigne leur récente victoire à domicile contre Rennes. Mais ils n’ont pas confirmé face à Angers le week-end dernier. En tout cas, je ne vois pas Lens perdre en Bretagne. Et comme les Artésiens défendent très bien en déplacement, j’ai opté pour le N2 avec moins de 2,5 buts dans le match pour tenter de doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

